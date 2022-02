Les journées de la Cyber Campus Région du Numérique, 7 avril 2022, Charbonnières-les-Bains.

Événement ——— **Comprendre, se préparer, agir et se relever : deux jours pour vous mettre à niveau sur la cybersécurité !** Les journées de la Cyber, un nouvel événement co-organisé par **Digital League**, **le Clusir**, **l’ADIRA** et l’**ENE** avec des retours d’expérience, des témoignages et des échanges autour des bonnes pratiques et des solutions en matière de #cybersécurité ! Deux jours pour parler : ———————— * **Jour 1** : aux directions générales, opérationnelles et fonctionnelles. * **Jour 2** : aux professionnels des technologies de l’information et de la cyber sécurité. Vous êtes un décideur (DG, DRH, DAF etc.) du secteur privé ou public de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, un acteur de la transformation numérique ou un professionnel de la cybersécurité ? Venez prendre la mesure des enjeux, mesurer votre maturité, poser vos questions et vous préparer à passer à l’action : cybersécurité, transition, numérique, cyberattaques, risques, ransomware et plein d’autres… Au programme ———— 2 journées thématiques d’interactions et d’échanges : * Journée 1 : « Le décideur au coeur de la crise, comprendre, mobiliser ses équipes, se préparer à agir » Pour qui ? Les directions générales, opérationnelles et fonctionnelles. * Journée 2 : « Expertise et partage de bonnes pratiques, à l’action ! » Pour qui ? Les professionnels des technologies de l’information et de la cybersécurité. Au programme : keynote ?, plénières ?️, tables rondes ?️, ateliers thématiques ✏️, déjeuners de networking ? et cocktails de fin de journée ? Et pour ceux qui souhaitent se mettre au défi > le Challenge Hack Root-Me Pro ! En savoir plus : [https://www.journees-cyber.com/programme/](https://www.journees-cyber.com/programme/)

