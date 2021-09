Les Journées de la Conservation au zoo ZOO de Lille, 18 septembre 2021, Lille.

Les Journées de la Conservation au zoo

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à ZOO de Lille

Accompagné par l’association [Zooalil](https://www.zooalil.fr/) rassemblant des passionnés de la vie animale, préoccupés par la chute de la biodiversité de notre planète, [le zoo de Lille](https://www.lille.fr/Zoo-de-Lille) vous propose de découvrir 4 associations oeuvrant à la survie des espèces. Elles seront présentes au zoo pour échanger avec les visiteurs sur leurs missions. Lors de la clôture de ces 2 journées exceptionnelles, les dons récoltés seront entièrement reversés aux 4 associations ci-dessous. LES ASSOCIATIONS DU WEEK-END * [ABConservation](https://www.abconservation.org/fr/) : seule association entièrement dédiée à l’étude et à la protection du binturong. Elle travaille à la fois en Europe et en Asie afin de promouvoir, informer, sensibiliser, transmettre, étudier, et protéger le binturong * [Red Panda Network](https://redpandanetwork.org/) : elle agit pour la protection du panda roux et de son milieu naturel au Népal depuis 2001. Avec moins de 2500 individus se trouvant dans le milieu naturel, le panda roux fait partie des espèces classées en danger d’extinction par l’UICN. * [Little Fireface Project](http://www.nocturama.org/en/welcome-little-fireface-project/) : cette association contribue à la conservation et à l’écologie des espèces de loris. Etudier, sensibiliser, informer, protéger les loris, autant de missions pour ces espèces menacées par leur commerce. * [Le GON](https://gon.fr/gon/?oaq%5Bpassed%5D=1&oaq%5Border%5D=latest) : association d’étude et de protection de la faune et de ses habitats dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, le GON a pour objet l’observation, l’étude, la valorisation, la conservation et la protection de la faune sauvage régionale.

Entrée libre

Le zoo ouvre ses portes gratuitement et vous invite à participer à la conservation de la biodiversité animale en faisant un DON libre dès votre arrivée.

ZOO de Lille Avenue Mathias Delobel, 59000 Lille Lille Vauban-Esquermes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00