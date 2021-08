Les journées de La Brède La Brède, 10 septembre 2021, La Brède.

Les journées de La Brède 2021-09-10 – 2021-09-12 Château de La Brède Avenue du Château

La Brède Gironde La Brède

La commune de La Brède célèbre les 300 ans de la publication des “Lettres Persanes”, œuvre majeure du philosophe Montesquieu. Au programme :

Vendredi 10 septembre

Visites du Château pour les enfants des écoles de La Brède.

Ateliers proposés aux enfants : Dictée , dessins, réflexions sur la Liberté d’expression dans la littérature.

Samedi 11 septembre

Au château de La Brède

12h : Pique-nique champêtre avec stands de restauration sur place

14h : Inauguration et Pot d’accueil

14h30 : Tables rondes, lectures théâtrales et déambulations

Au château de La Sauque

19h30 : Concerts gratuits et diner de gala

Dimanche 12 septembre

Au château de La Brède

12h : Pot champêtre et repas au pied du château avec le « Sauternes’Jazz Quartet & Guest » offert par la Municipalité

14h : Tables rondes

18h : Remise de prix du concours photo et vin d’honneur

Programme complet sur www.labrede-montesquieu.fr

+33 5 57 97 18 58

Mairie de La Brède

dernière mise à jour : 2021-08-23 par OT Montesquieu