Les journées de La Brède Château de LA BREDE La Brède Catégories d’Évènement: Gironde

La Brède

Les journées de La Brède Château de LA BREDE, 22 septembre 2023, La Brède . Les journées de La Brède Avenue du Château Château de LA BREDE La Brède Gironde Château de LA BREDE Avenue du Château

2023-09-22 10:00:00 – 2023-09-24

Château de LA BREDE Avenue du Château

La Brède

Gironde Du 22 au 24 septembre 2023, de nouvelles tables rondes sur le thème « la Démocratie » réuniront des personnalités de premier plan, professeurs d’université réputés, des historiens, des journalistes et des auteurs pour cette 4e édition des Journées de La Brède au Château de La Brède.

La programmation s’adressera aussi au public familial avec de nombreuses animations, concerts et atelier lecture pour les enfants. Du 22 au 24 septembre 2023, de nouvelles tables rondes sur le thème « la Démocratie » réuniront des personnalités de premier plan, professeurs d’université réputés, des historiens, des journalistes et des auteurs pour cette 4e édition des Journées de La Brède au Château de La Brède.

La programmation s’adressera aussi au public familial avec de nombreuses animations, concerts et atelier lecture pour les enfants. +33 5 57 97 18 58 Mairie de La Brède mairie de La Brède

Château de LA BREDE Avenue du Château La Brède

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, La Brède Autres Lieu La Brède Adresse La Brède Gironde Château de LA BREDE Avenue du Château Ville La Brède lieuville Château de LA BREDE Avenue du Château La Brède Departement Gironde

La Brède La Brède Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la brede /

Les journées de La Brède Château de LA BREDE 2023-09-22 was last modified: by Les journées de La Brède Château de LA BREDE La Brède 22 septembre 2023 Avenue du Château Château de la Brède La Brède Gironde Château de La Brède La Brède Gironde

La Brède Gironde