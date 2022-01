Les Journées de la Biodiversité Ecomusée d’Alsace, 7 mai 2022, Ungersheim.

Les Journées de la Biodiversité

du samedi 7 mai au dimanche 8 mai à Ecomusée d’Alsace

De nombreuses associations engagées pour la préservation de l’environnement se sont réunies pour vous proposer des activités autour de la biodiversité : visites guidées, ateliers participatifs, animations et belles rencontres sont au programme. C’est également l’occasion de (re)découvrir la Forêt des Jeux, un tout nouveau quartier avec un sentier pieds-nus et des cabanes, pour rire et s’amuser en plein coeur de la nature ! Dates et horaires : Les 7 et 8 mai 2022 – De 10h à 18h Contact : Tél : 03 89 74 44 74 Adresse mail : [info@ecomusee.alsace](mailto:info@ecomusee.alsace) Site internet : [https://www.ecomusee.alsace/fr/](https://www.ecomusee.alsace/fr/) Adresse postale : Écomusée d’Alsace, Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM

Tarifs : Adulte : 16,50 € – Enfant (4 – 17 ans) : 11€ – Enfant (jusqu’à 3 ans) : gratuit

Les 7 et 8 mai, l’Écomusée d’Alsace vit au rythme de la nature !

Ecomusée d’Alsace Ungersheim 68190 Ungersheim Chemin du Grosswald Haut-Rhin



2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-08T10:00:00 2022-05-08T18:00:00