Les Journées Culturelles Route Cezanne, Edition 2022 Thème Général : L’Arbre Le Tholonet, 25 juin 2022, Le Tholonet.

Les Journées Culturelles Route Cezanne, Edition 2022 Thème Général : L’Arbre Le Tholonet

2022-06-25 – 2022-06-28

Le Tholonet Bouches-du-Rhône Le Tholonet

Samedi 25 juin 2022 à 18h30

Conférence de Monsieur Jacky Chabert : Cezanne au Tholonet

La Manufacture – Cinéma ; Cité du Livre, 8 Rue des Allumettes, Aix-en- Provence



Dimanche 26 juin 2022

Dans le cadre « d’Une 5ème Saison » Biennale d’art et de culture, Aix-en-Provence

Visite des Ateliers des Peintres André Masson et Leo Marchutz – 14h à 18h

Marchutz School of Fine Arts et Atelier André Masson, Route Cezanne



Expositions

Les Arbres Fruitiers de Provence – 14h à 18h

Parvis du Château du Tholonet

Photos de Camille Moirenc, en présence de l’artiste : Sacrée Montagne – 14h à 18h

Château du Tholonet, Moulin à Huile



L’Atelier Indigo présente ses Carnets de Voyage : Sur les Pas de Paul Cezanne – 14h à 18h

Cercle Artistique de l’Union du Tholonet, place du Ferrageon, Le Tholonet



Conférences

Présentation de l’œuvre de Marc Nucera, Sculpteur en arbre, en présence de l’artiste

Château du Tholonet, Moulin à Huile de 14h à 15h30

Écrivains & Philosophes : La Route Cezanne, lieu de réflexion et d’écriture, par Pascale Cougard et Marie-Jeanne Coutagne

Château du Tholonet, Moulin à Huile de 16h à 17h30



Contes pour Enfants sur le thème de l’Arbre par Jeannine Lefebvre

Prairie des Infernets – de 15h à 15h45 et de 17h à 17h45



Mardi 28 juin 2022 à 19h

Conférence par M. le Conservateur du Musée Granet : L’arbre dans l’œuvre de Paul Cezanne

Musée Granet

Visite, expositions, conférences, contes pour enfants :

Animations culturelles célébrant la ” Petite route du Tholonet “, chère à Paul Cezanne, et dont André Malraux obtint en 1959 le classement des 4,690 km entre Aix-en-Provence et le Château du Tholonet

http://www.routecezanne.com/

Le Tholonet

