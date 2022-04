Les Journées Coste Saint-Jean-et-Saint-Paul, 23 avril 2022, Saint-Jean-et-Saint-Paul.

Les Journées Coste St-Paul-des-Fonts Saint-Jean-et-Saint-Paul

2022-04-23 – 2022-04-23

St-Paul-des-Fonts Saint-Jean-et-Saint-Paul Aveyron Saint-Jean-et-Saint-Paul

EUR Les travaux de restauration de la stèle Coste et de l’église ainsi que la taille des arbres et arbustes et des buis sont terminés. Il ne reste plus qu’à garnir les espaces disponibles de quelques beaux sujets “Botaniques” et à nettoyer les vestiges de l’hiver. Pensez à emporter vos outils et votre pique-nique pour ce moment privilégié.

Atelier jardinier sur le Puech de St-Paul des Fonts

Les travaux de restauration de la stèle Coste et de l’église ainsi que la taille des arbres et arbustes et des buis sont terminés. Il ne reste plus qu’à garnir les espaces disponibles de quelques beaux sujets “Botaniques” et à nettoyer les vestiges de l’hiver. Pensez à emporter vos outils et votre pique-nique pour ce moment privilégié.

OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES

St-Paul-des-Fonts Saint-Jean-et-Saint-Paul

dernière mise à jour : 2022-03-30 par OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES