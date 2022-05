Les Journées Coste Saint-Jean-et-Saint-Paul Saint-Jean-et-Saint-Paul Catégories d’évènement: Aveyron

Saint-Jean-et-Saint-Paul Aveyron Saint-Jean-et-Saint-Paul EUR Exploration avec Christian Bernard.

Durée ± 6h. Prévoir boissons, repas, chaussures de marche, vêtements adaptés. Pas de difficultés.

RDV 10h30, aire du prieuré de St-Jean de Balmes. Exploration botanique « Dans les pas d’Hippolyte Coste…sur le Causse noir pour découvrir la flore des pineraies caussenardes » Exploration avec Christian Bernard.

RDV 10h30, aire du prieuré de St-Jean de Balmes. OFFICE DE TOURISME LARZAC TEMPLIER CAUSSES ET VALLEES

