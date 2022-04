Les Journées Carrasco Le Menoux Le Menoux Catégories d’évènement: Indre

Le Menoux

Les Journées Carrasco Le Menoux, 4 juin 2022, Le Menoux. Les Journées Carrasco Le Menoux

2022-06-04 – 2022-06-05

Le Menoux Indre Le Menoux Pour ces journées, découvrez l’univers de Jorge Carrasco au Menoux ! avec le duo Agua Madera : Ce duo, composé des Argentins María Cabral et Marco Grancelli, nous fera voyager à travers les richesses musicales du continent sud-américain (joropo vénézuélien, chacarera argentine ou encore valse péruvienne).

Agua Madera se produira dans l’église du Menoux le samedi 4 juin 2022. Ce concert sera accompagné d’une visite guidée nocturne de l’église par Okllo Carrasco, une des filles de l’artiste ! Un artiste mystère viendra faire vibrer l’église du Menoux le 5 juin. Les journées Carrasco 2022. +33 2 54 47 88 20 Pour ces journées, découvrez l’univers de Jorge Carrasco au Menoux ! avec le duo Agua Madera : Ce duo, composé des Argentins María Cabral et Marco Grancelli, nous fera voyager à travers les richesses musicales du continent sud-américain (joropo vénézuélien, chacarera argentine ou encore valse péruvienne).

Agua Madera se produira dans l’église du Menoux le samedi 4 juin 2022. Ce concert sera accompagné d’une visite guidée nocturne de l’église par Okllo Carrasco, une des filles de l’artiste ! Un artiste mystère viendra faire vibrer l’église du Menoux le 5 juin. @ Les Amis de Carrasco

Le Menoux

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Le Menoux Autres Lieu Le Menoux Adresse Ville Le Menoux lieuville Le Menoux Departement Indre

Le Menoux Le Menoux Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-menoux/

Les Journées Carrasco Le Menoux 2022-06-04 was last modified: by Les Journées Carrasco Le Menoux Le Menoux 4 juin 2022 Indre Le Menoux

Le Menoux Indre