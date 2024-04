LES JOURNÉES BIEN-ËTRE ET BEAUTÉ Salle du Télégraphe Chappe Waltembourg, samedi 8 juin 2024.

UN SALON AU CŒUR DU BIEN-ÊTRE Prenez le temps de vous faire du bien en partant à la découverte de la 2ème édition de notre salon dédié au bien-être et à la beauté de Waltembourg. Une parenthèse bien-être de 2 jours pour vous plonger dans une expérience sensorielle unique. Apprenez, échangez, et découvrez des produits, proposés par des prestataires passionnés et passionnants : massages, cryothérapie, relaxation et flottaison, bien être du sommeil, soins énergétiques, biorésonance, réflexologie, art thérapie, Feng shui, lithothérapie, naturopathe, coach bien être, créateurs de bougies et de céramiques, soin du visage, maquillage, vêtements, accessoires, bijoux…Tout public

Début : 2024-06-08 14:00:00

fin : 2024-06-08 19:00:00

Salle du Télégraphe Chappe 1A route d’Arzviller

Waltembourg 57370 Moselle Grand Est

