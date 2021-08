Nyons Nyons Drôme, Nyons Les Journées Barjavel Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Les Journées Barjavel Nyons, 20 août 2021, Nyons. Les Journées Barjavel 2021-08-20 – 2021-08-22

Nyons Drôme À Nyons, les Journées Barjavel ont lieu tous les deux ans !

Venez découvrir l’homme de Lettres, sensible, curieux, cultivé qui prouva à maintes reprises son intérêt passionné pour la peinture, la sculpture, la photographie … +33 6 09 41 07 64 dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Nyons Adresse Ville Nyons lieuville 44.36092#5.14001