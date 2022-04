LES JOURNEES AMÉRINDIENNES Brûlon, 21 mars 2022, Brûlon.

18 EUR Venez vivre une journée différente en découvrant une culture millénaire : les Indiens d’Amérique, leur habitat, leur médecine, leurs légendes, leurs amis les loups.

Les Dimanche hors vacances scolaires. Juillet et Août : Mardi- Jeudi et Dimanche.

Arrivée entre 10h et 10h15. Fin de la journée 16h30 .

Accès gratuit à l’exposition « Sauvages » et au parcours méditatif.

Pique nique autorisé. Restauration – Bar – Boutique.

Uniquement sur réservation : Les Tipis du bonheur de Vivre à Brûlon : 02.43.95.57.54 ou www.lebonheurdevivre.net rubrique activités

Adultes 15 €, enfant – de 12 ans 12 €.

Les journées amérindiennes aux Tipis du bonheur de vivre

lestipisdubdv@gmail.com http://lebonheurdevivre.net/

