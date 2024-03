Les journées Accueil pour tous Château d’Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau, vendredi 5 avril 2024.

Les journées Accueil pour tous Des visites du château et de son parc paysager adaptées aux personnes mal et non-voyantes, sourdes et malentendantes, à mobilité réduite et en situation de handicap mental 5 et 6 avril Château d’Azay-le-Rideau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T09:30:00+02:00 – 2024-04-05T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T09:30:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Château d’Azay-le-Rideau 19, rue Balzac 37190 Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://www.azay-le-rideau.fr/

Léonard de Serres – Centre des monuments nationaux