Les journées Accueil pour tous Azay-le-Rideau, vendredi 5 avril 2024.

Les journées Accueil pour tous Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Vendredi

Le château d’Azay-le-Rideau a fait de l’accueil des personnes en situation de handicap et de leur accès à la culture une priorité. Il est labellisé Tourisme & Handicap depuis 2018 pour les quatre déficiences. Le château d’Azay-le-Rideau propose des journées Accueil pour tous avec un accueil privilégié pour les personnes en situation de handicap. Un riche programme de visites et d’animations adaptées animées par une équipe de médiatrices formées est proposé, autant pour les groupes que pour les visiteurs individuels Visites guidées du parc paysager et découverte de l’espace d’interprétation du monument avec sa matériauthèque et des dispositifs numériques ; Visites adaptées du château à travers une approche sensorielle ; Visites adaptées avec manipulation de supports EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 09:30:00

fin : 2024-04-06 18:00:00

Rue de Pineau

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire resa.azay@monuments-nationaux.fr

