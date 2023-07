Calvados Time : Visite Création calvados Les Jourdains Le Breuil-en-Auge, 1 janvier 2023, Le Breuil-en-Auge.

Le Breuil-en-Auge,Calvados

Visite VIP de la distillerie avec dégustation de la maison.

Vendredi 2023-01-01 fin : 2023-12-31 . .

Les Jourdains

Le Breuil-en-Auge 14130 Calvados Normandie



VIP visit of the distillery with tasting of the house

Visita VIP a la destilería con degustación de la casa

VIP-Tour durch die Destillerie mit hauseigener Verkostung

