Un rendez-vous pour les amoureux de la chanson populaire française. Une occasion sympathique de chanter avec cette joyeuse troupe qui vous prêtera volontiers ses carnets de chansons. Chansons françaises à la volée – scène des P’tits Mousses La Morue est dans la Plage Avenue Pierre Mendès Bègles 33130 Bègles Hourcade Gironde

2021-09-10T17:30:00 2021-09-10T19:00:00;2021-09-11T17:45:00 2021-09-11T19:15:00

