Let’s Dance 15 – 28 août Les Jonquilles

Let’s Dance : 10 séances de 2h encadrées par un animateur professionnel.

Au cours de ces séances seront abordées différentes techniques de danse : Hip Hop – Danse africaine et percussions – Smurf – Break dance – Capoeira – Step.

Ces ateliers se déroulent dans un espace de 200 m² entièrement aménagé et conçu pour le spectacle et la danse. L’originalité de ce séjour se trouve dans la variété des techniques utilisées, dans une ambiance dynamique, moderne et décontractée.

Chacun, selon ses envies, trouvera dans ce séjour matière à s’exprimer individuellement et au sein du groupe de danseurs.

Un spectacle de fin de séjour présenté à tous les jeunes du centre viendra ponctuer la colonie.

Les Jonquilles rue de la résistance 88400 Xonrupt Longemer Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est [{« type »: « email », « value »: « steph.rougeot@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-15T00:00:00+02:00 – 2023-08-15T23:59:00+02:00

2023-08-28T00:00:00+02:00 – 2023-08-28T23:59:00+02:00