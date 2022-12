A la découverte du milieu alpin à Saint Julien en Champsaur Les Jonquilles Saint-Julien-en-Champsaur Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Saint-Julien en Champsaur

A la découverte du milieu alpin à Saint Julien en Champsaur Les Jonquilles, 13 février 2023, Saint-Julien-en-Champsaur. A la découverte du milieu alpin à Saint Julien en Champsaur 13 – 17 février 2023 Les Jonquilles

30 €

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. handicap intellectuel ii Les Jonquilles 05000 Saint-Julien en Champsaur Saint-Julien-en-Champsaur 05500 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur A la découverte du milieu Alpin Initiation ou approfondissement du sport alpin et découverte de la faune et de la flore. Dans le cadre des vacances apprenantes, l’association Archipel vous propose une colo apprenante dans les montagnes alpines. Nous vous proposons de partir à la découverte de ce cadre magnifique,de la richesse de sa faune et de sa flore. Vous pourrez vous initier au ski alpin et à la création d’un igloo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-13T09:00:00+01:00

2023-02-17T18:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Saint-Julien en Champsaur Autres Lieu Les Jonquilles Adresse 05000 Saint-Julien en Champsaur Ville Saint-Julien-en-Champsaur Age minimum 8 Age maximum 17 lieuville Les Jonquilles Saint-Julien-en-Champsaur Departement Hautes-Alpes

Les Jonquilles Saint-Julien-en-Champsaur Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-en-champsaur/

A la découverte du milieu alpin à Saint Julien en Champsaur Les Jonquilles 2023-02-13 was last modified: by A la découverte du milieu alpin à Saint Julien en Champsaur Les Jonquilles Les Jonquilles 13 février 2023 Les Jonquilles Saint-Julien en Champsaur Saint-Julien en Champsaur

Saint-Julien-en-Champsaur Hautes-Alpes