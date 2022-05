Les Jokers Centre d’animation Lalande Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre d’animation Lalande, le samedi 25 juin à 18:00

Cirque —— **Centre municipal des arts du cirque Le Lido** Jonglage avec les mots, acrobatie ou bien pirouettes en tempo, les jeunes circassiens amateurs, de 12 à 17 ans donnent le ton ! Une présentation créative et artistique, pluridisciplinaire, technique, captivante et familiale. Que du plaisir ! **Avec** Laora Buttner, Luce Camus-Mizzi, Achille Dourel Adam, Fleury Gaspard, Marco Le Goater, Elisa Limousy, Nino Martial, Justine Mazzuchin, Judith Pessant, Eliot Pichonneau Dahlem, Victor Richard, Xoan Rubeillon Bernot, Charlie Subra, Margo Teisserenc Drullion / **Mise en scène** Luc Socasau et Tiaré Salgado **Initiation** à 19h30

Entrée libre dans la limite des places disponibles

2022-06-25T18:00:00 2022-06-25T23:59:00

