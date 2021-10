Les joies du vin naturel : rencontre autour du Glou Guide La Recyclerie, 8 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 8 octobre 2021

de 19h à 21h

gratuit

Discussion et dégustation autour du vin naturel avec les auteurs du Glou Guide 4 paru aux éditions Cambourakis

Antonin Iommi-Amunategui et Jérémie Couston vous initient aux joies du vin naturel dans le cadre du festival Off de la fête des vendanges. Découvrez tous les secrets de cette production et posez vos questions lors d’une dégustation conduite par deux mordus du vin naturel auteurs d’un guide sur la question depuis 2018. Car boire sain et pas cher n’est pas très compliqué, munissez-vous de votre pass sanitaire et rejoignez-nous à la REcyclerie pour un moment festif et instructif.

La dégustation se terminera par une dédicace du guide pratique d’Antonin Iommi-Amunategui et Jérémie Couston, le Glou Guide 4, un hors-série recensant 120 vins naturels exceptionnels, à moins de 20 euros en moyenne, et plus de 450 cavistes indépendants en France, mais aussi en Europe pour dénicher ces pépites à boire.

PASS SANITAIRE

Cet évènement est soumis au Pass sanitaire, merci de présenter une des preuves suivantes :

Un certificat de vaccination complet

Un test négatif de moins de 48h

Un certificat de rétablissement de la Covid-19 de moins de 6 mois

La Recyclerie 83 boulevard Ornano Paris 75018

Contact :La REcyclerie https://www.larecyclerie.com contact@lareyclerie.com

Glou guide