Les Jobastres partent en l’ail-vé ! Garage Comedy Marseille 6e Arrondissement, dimanche 25 février 2024.

Les Jobastres en collaboration exceptionnelle avec le Garage Comedy Club lancent le tout premier Late Show provençal de l’histoire.



Au programme de cette émission inédite tournée en « l’ail-ve »

– De l’Amour, de l’humour et de la Provence… un spectacle hors du commun animé par Les Jobastres qui reçoivent les têtes d’ail-ffiches les plus prisées de la Région.



Bon t’y as compris ou t’essplique ?! EUR.

Garage Comedy 15 Rue 3 Frères Barthélémy

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 19:00:00

fin : 2024-02-25



