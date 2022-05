Les JO s’invitent à l’école Médiathèque de Civaux Civaux Catégories d’évènement: Civaux

Vienne

Les JO s'invitent à l'école

du mardi 7 juin au samedi 25 juin à Médiathèque de Civaux

Le label “Génération 2024” vise à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes. Toute l’année, des temps forts étaient proposés aux élèves : rencontre avec Hugo HAY, sportif de haut niveau, participation à la Semaine olympique et paralympique, découverte de l’athlétisme… Art plastique, jeux…et livres n’attendent que vous.

gratuit

Présentation du travail réalisé par l’école dans le cadre de la labellisation Génération 2024. Médiathèque de Civaux 4 place de Gomelange Civaux Vienne

