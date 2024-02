Les JO des animaux Saint-Lô, samedi 2 mars 2024.

Les JO des animaux Saint-Lô Manche

Rendez-vous à la médiathèque de Saint-Lô pour assister au spectacle de conte « Les JO des animaux » par Samuel Genin de la Cie Albaricate.

Petite Poule veut participer aux Jeux Olympiques des Animaux, mais devant toutes ces athlètes, elle ne sent pas à la hauteur, alors son amie la chouette lui conseille d’aller se former auprès des autres animaux… Et si la coopération apportait plus que la compétition ?

Réservations conseillées (durée 50 min).

Attention, les 2 séances proposées sont différentes en fonction de l’âge des enfants

A partir de 3 ans samedi 02 mars 2024 à 10h30.

A partir de 7 ans samedi 02 mars 2024 à 14h30.

Début : 2024-03-02 10:30:00

fin : 2024-03-02

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie

