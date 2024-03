Les JO au Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau, samedi 8 juin 2024.

Les JO au Loroux-Bottereau Une journée de découvertes culturelles et sportives aux couleurs des JO Samedi 8 juin, 10h00 Le Loroux-Bottereau Entrée libre

Début : 2024-06-08T10:00:00+02:00 – 2024-06-08T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T10:00:00+02:00 – 2024-06-08T22:00:00+02:00

Le Loroux – Bottereau se met au JO !

Le matin, de 10h à 12h30, venez en solo, en famille, ou entre amis tester vos connaissances des JO à travers un défi sportif et culturel : découverte de sports et handisports, WII Sport et course d’orientation ponctuée d’anecdotes des livres de Stéphane Gachet pour être incollable sur les JO !

A 16h, assistez à la conférence de Stéphane Gachet, « D’Athènes en 1896 à Paris en 2024, vers l’égalité femmes / hommes », à la Médiathèque.

Puis terminez la soirée en beauté avec un film projeté sous les étoiles, sur le thème du sport ! Rendez-vous à 22h, stade de la piste d’athlétisme.

Le Loroux-Bottereau Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire