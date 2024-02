LES JO AU CHÂTEAU ! Place de la 2ème DC Lunéville, dimanche 7 juillet 2024.

À près de 20 jours de l’ouverture officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, le château de Lunéville clôt sa saison 2023-2024 avec un événement dédié aux sports, en plein cœur du parc des Bosquets.

Au programme de cette journée des jeux, des démonstrations sportives, des ateliers d’initiation, des spectacles évoquant le mouvement sportif au sens propre comme au sens figuré. Plus qu’une fête, ouverte à toutes et à tous, et dédiée à l’activité physique et de plein air, c’est aussi l’opportunité de faire le pont entre les pratiques sportives d’hier et celles d’aujourd’hui. ENTREE LIBRE BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACETout public

0 EUR.

Début : 2024-07-07 09:00:00

fin : 2024-07-07

Place de la 2ème DC PARC DES BOSQUETS

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est

