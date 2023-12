Les Jingle Bells présentent Noël pour les petits Le Comédie Nation Paris, 6 décembre 2023, Paris.

Le mercredi 20 décembre 2023

de 14h00 à 14h35

.Tout public. payant

Trois américaines chantent Noël dans un spectacle interactif et bilingue! Soyez prêts pour danser et chanter en anglais et français.

Un spectacle pour toute la famille en ces fêtes de fin d’année ! Venez ouvrir des cadeaux de Noël avec Les Jingle Belles…Partons du pôle Nord pour découvrir l’histoire de Rudolph au nez rouge, en passant dans le traineau du Père Noel pour souhaiter Mele Kalikimaka (Joyeux Noel!) à Hawaii,C’est un spectacle interactif et bilingue pour les petits (et grands!), les enfants seront invités à chanter, danser et découvrir Noel avec Les Jingle Belles ! Le meilleur cadeau de Noel c’est d’être ensemble !

Le Comédie Nation 77 rue de Montreuil 75011 Paris

Contact : http://www.comedienation.fr/content/les-jingle-belles-no-l-pour-les-petits https://www.facebook.com/LesJingleBellesParis/ https://www.facebook.com/LesJingleBellesParis/ https://www.vostickets.net/billet?ID=COMEDIE_NATION&SPC=20588

©the jingles bells/Facebook the jingles bells