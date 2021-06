Paris Cité des Sciences et de l'Industrie Paris Les jeux vidéo sont-ils plus intelligents que nousu202f? Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les jeux vidéo sont-ils plus intelligents que nousu202f? Cité des Sciences et de l’Industrie, 27 juin 2021-27 juin 2021, Paris. Les jeux vidéo sont-ils plus intelligents que nousu202f?

le dimanche 27 juin à Cité des Sciences et de l’Industrie

Exposé

Dans les jeux vidéo, on parle souvent d’intelligence artificielle pour décrire les actions et réactions de l’ordinateur. Mais nos machines vidéoludiques sont-elles vraiment intelligentes ? A travers quelques exemples de jeux, décortiquons les notions d’intelligence artificielle, de systèmes experts et de cloud, leurs applications et leurs limites, et comment on les conçoit.

, **Batiment**: Les expositions-Niveau 3-Mezzanine M2 [En savoir plus](https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/les-expositions/e-lab/participer/) Dans les jeux vidéo, on parle souvent d’intelligence artificielle pour décrire les actions et réactions de l’ordinateur. Mais nos machines vidéoludiques sont-elles vraiment intelligentes ? Cité des Sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T15:00:00 2021-06-27T16:00:00;2021-06-27T15:00:00 2021-06-27T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Cité des Sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des Sciences et de l'Industrie Paris