Les jeux vidéo sont-ils plus intelligents que nous ?

Cité des sciences et de l'Industrie, le samedi 5 février à 15:00

Cité des sciences et de l’Industrie, le samedi 5 février à 15:00

Dans les jeux vidéo, on parle souvent d’intelligence artificielle pour décrire les actions et réactions de l’ordinateur. Mais nos machines vidéoludiques sont-elles vraiment intelligentes ? A travers quelques exemples de jeux joués en direct, décortiquons les notions d’intelligence artificielle, de systèmes experts et de cloud, leurs applications et leurs limites, et comment on les conçoit. Les systèmes experts dans les jeux vidéo Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

2022-02-05T15:00:00 2022-02-05T16:00:00

Les jeux vidéo sont-ils plus intelligents que nous ? Cité des sciences et de l'Industrie 2022-02-05

