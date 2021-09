Lille Médiathèque Jean Lévy Lille, Nord “Les jeux vidéo sont-ils des fictions comme les autres ?” par Thomas Morisset Médiathèque Jean Lévy Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

“Les jeux vidéo sont-ils des fictions comme les autres ?” par Thomas Morisset Médiathèque Jean Lévy, 9 novembre 2021, Lille. “Les jeux vidéo sont-ils des fictions comme les autres ?” par Thomas Morisset

Médiathèque Jean Lévy, le mardi 9 novembre à 17:00

Quelle est l’importance des jeux en général pour penser ce qu’est la fiction : en effet, si la fiction peut être considérée comme une forme de jeu, tout effort ludique est-il fictionnel ? Ensuite, comment penser la fictionnalité des jeux vidéo en termes d’originalité sensible ? À travers plusieurs exemples, il s’agira de voir quelles formes de fiction émergent au sein des jeux vidéo en exploitant les possibilités, notamment narratives, offertes par le support informatique.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

À travers plusieurs exemples, il s’agira de voir quelles formes de fictions émergent au sein des jeux vidéo en exploitant les possibilités offertes par le support informatique. Médiathèque Jean Lévy 32-34 rue Edouard Delesalle Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T17:00:00 2021-11-09T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Médiathèque Jean Lévy Adresse 32-34 rue Edouard Delesalle Lille Ville Lille lieuville Médiathèque Jean Lévy Lille