Les jeux vidéo Médiathèque du Bois fleuri Lormont, mercredi 22 mai 2024.

Les jeux vidéo Conférence familiale animée par Clément Rétrogaming Mercredi 22 mai, 15h00 Médiathèque du Bois fleuri Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-22T15:00:00+02:00 – 2024-05-22T16:00:00+02:00

Fin : 2024-05-22T15:00:00+02:00 – 2024-05-22T16:00:00+02:00

Les jeux vidéos oui mais comment ?

L’intervenant effectuera une présentation orale ludique et interactive de l’univers des jeux vidéo. Il attirera l’attention du public sur les risques d’addiction et les dangers potentiellement générés par une mauvaise utilisation des jeux vidéo.

Cette activité à pour but de sensibiliser le public à une utilisation adaptée et saine des jeux vidéo.

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Défi sans écran