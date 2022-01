Les jeux vidéo, l’exposition Le Temps des Cerises, 5 avril 2022, Issy-les-Moulineaux.

Les jeux vidéo, l’exposition —————————- ### Les jeux vidéo : quelles origines ? Quels métiers ? Quelles inspirations ? Développés dans les laboratoires comme une distraction durant les années 1960, les jeux vidéo deviennent dans les années 1970 un loisir populaire. Lié aux innovations technologiques, il ne cesse de se transformer et de se réinventer. Conçue par Kinexpo, cette exposition invite également le visiteur à découvrir les différents métiers liés aux jeux vidéo et à s’amuser avec des machines d’exception. Un quizz et un livret d’activités vous permettront en outre de tester vos connaissances ! du 5 avril au 29 mai aux horaires d’ouverture du Temps des Cerises —————————————————————— ### Tout public, Entrée libre.

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



