Les jeux sont extraordinaires Le DoratLe Dorat Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Le Dorat Le Dorat

Les jeux sont extraordinaires, 20 mars 2023, Le DoratLe Dorat . Les jeux sont extraordinaires Le Dorat Haute-Vienne 43 bis avenue de Lattre de Tassigny Le Dorat

2023-03-20 09:30:00 09:30:00 – 2023-03-20 12:00:00 12:00:00 Le Dorat

Haute-Vienne 43 bis avenue de Lattre de Tassigny Le Dorat Haute-Vienne Le Dorat De 9h30 à 12h à l’accueil de Loisirs. Gratuit. Sur inscription. Communauté de Communes du Haut Limousin en Marche : 07 87 84 79 43. Dans le cadre de la semaine de la petite enfance. Venez découvrir des jeux de société pour les tout petits. Rigolade et apprentissages garantis ! +33 7 87 84 79 43 43 bis avenue de Lattre de Tassigny Le Dorat Le Dorat

dernière mise à jour : 2023-02-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Le Dorat Le Dorat Autres Lieu Le Dorat Le Dorat Adresse Le Dorat Haute-Vienne 43 bis avenue de Lattre de Tassigny Ville Le DoratLe Dorat Departement Haute-Vienne Lieu Ville 43 bis avenue de Lattre de Tassigny Le Dorat Le Dorat

Le Dorat Le Dorat Le DoratLe Dorat Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le doratle dorat /

Les jeux sont extraordinaires 2023-03-20 was last modified: by Les jeux sont extraordinaires Le Dorat Le Dorat 20 mars 2023 Haute-Vienne Le Dorat Le Dorat Haute-Vienne

Le DoratLe Dorat Haute-Vienne