LES JEUX ROMAINS Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Sarreguemines

LES JEUX ROMAINS Sarreguemines, 5 mars 2022, Sarreguemines. LES JEUX ROMAINS Médiathèque 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines

2022-03-05 14:30:00 14:30:00 – 2022-03-05 17:00:00 17:00:00 Médiathèque 4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines Moselle Sarreguemines Comment s’amusait-on à l’époque gallo-romaine ? Si tu es curieux et que tu as envie de t’amuser, viens avec nous découvrir l’histoire des jeux et surtout t’initier aux jeux de société romains. Osselets, toupies, dés, jeu du delta ou bien encore jeu de l’amphore tout sera là pour garantir de folles parties de jeux et de bonnes rigolades !

Gare aux tricheurs ! Malheur aux vaincus ! contact.med@agglo-sarreguemines.fr +33 3 87 28 60 80 http://www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr/ Pixabay

Médiathèque 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines

dernière mise à jour : 2022-02-21 par SARREGUEMINES TOURISME

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sarreguemines Autres Lieu Sarreguemines Adresse Médiathèque 4 Chaussée de Louvain Ville Sarreguemines lieuville Médiathèque 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines Departement Moselle

Sarreguemines Sarreguemines Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarreguemines/

LES JEUX ROMAINS Sarreguemines 2022-03-05 was last modified: by LES JEUX ROMAINS Sarreguemines Sarreguemines 5 mars 2022 Moselle Sarreguemines

Sarreguemines Moselle