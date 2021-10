Issy-les-Moulineaux Médiathèque des Chartreux Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Les Jeux Olympiques Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Même les plus jeunes peuvent s’adonner au plaisir d’échanger et tenter de répondre aux questions qui les préoccupent. L’association Les Petites Lumières accompagne les enfants dans une découverte ludique et artistique de la philosophie. La médiathèque des Chartreux propose un atelier en écho à la programmation des Droits de l’Enfant, sur le jeu, la compétition, le sens des verbes « gagner » et « réussir »

Sur inscription

Philosopher n’est pas réservé aux adultes ! Dès 7 ans. Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

