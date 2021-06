Beaugency Centre aquatique de Beaugency Beaugency Les jeux olympiques de Beaugency ! Centre aquatique de Beaugency Beaugency Catégorie d’évènement: Beaugency

Les jeux olympiques de Beaugency ! Centre aquatique de Beaugency, 26 juin 2021-26 juin 2021, Beaugency. Les jeux olympiques de Beaugency !

Centre aquatique de Beaugency, le samedi 26 juin à 14:00

De nombreuses initiations sont prévues dans les bassins et autour. Consultez la liste sur l’affiche ci dessus. Parcours de jeux gonflables, jeux animés, water-polo, volley-ball, ping-pong etc. Présence du foodtruck du Tablier Rouge toute la journée. Une animation qui fait la joie des enfants et des parents ! Centre aquatique de Beaugency 21 Rue Porte Tavers, Beaugency Beaugency

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T14:00:00 2021-06-26T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Beaugency Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre aquatique de Beaugency Adresse 21 Rue Porte Tavers, Beaugency Ville Beaugency lieuville Centre aquatique de Beaugency Beaugency