Les Jeux olympiques dans la Grèce antique Musée archéologique de Civaux Civaux, dimanche 9 juin 2024.

Exposition consacrée aux Jeux olympiques dans l’Antiquité présentation du site d’Olympie, le caractère sacré des jeux, le déroulé des épreuves et leurs règles et les récompenses attribuées.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 14:30:00

fin : 2024-06-09 18:00:00

Musée archéologique de Civaux 30 place de Gomelange

Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine musee.civaux@orange.fr

