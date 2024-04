Les Jeux me bougent Esplanade Villeneuve Bargemon (près de l’Hôtel de Ville), Parc Longchamp (4e) , Parc Borély (8e), Parc Bougainville (3e) Marseille 2e Arrondissement, vendredi 12 avril 2024.

« Les Jeux me bougent » top départ à Marseille les 12 et 13 avril 2024 !

Du 12 avril au 30 septembre 2024, dans toute la région PACA, l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS) impulse l’organisation d’une série d’évènements pour inciter petits et grands à découvrir et pratiquer une activité physique de manière régulière.



Intitulé « Les Jeux me bougent », le dispositif vise à



– promouvoir les bienfaits de l’activité physique pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête ;

– encourager une pratique régulière pour concilier ses études, son travail ou sa vie de famille sans mettre de côté sa santé physique et son bien-être ;

– lutter contre la sédentarité à tout moment de la vie grâce à une activité adaptée à son âge.



Alors que la France et Marseille accueillent les Jeux Olympiques en 2024, le coup d’envoi du dispositif est donné les vendredi 12 et samedi 13 avril dans divers lieux de la cité phocéenne.

Pour ces deux journées d’activités, la Ville de Marseille s’est associée à l’État, l’ARS et l’université Aix-Marseille.



Venez découvrir gratuitement l’activité physique qui vous correspond quelque soit votre âge et votre forme physique à travers



– Des bilans pour évaluer votre forme physique et choisir l’activité qui vous correspond.



– Des initiations à des activités physiques pour tous (rugby santé, marche nordique, jeux de ballon adaptés, mega rallye…et bien d’autres activités encore !)



– Des rencontres avec les professionnels du sport-santé pour vous informer sur les bienfaits de l’activité physique et la nutrition



– Une orientation personnalisée vers des structures pour vous permettre de commencer une activité physique adaptée à votre condition physique



Les dates et lieux de rendez-vous



VENDREDI 12 AVRIL

Esplanade Villeneuve Bargemon (près de l’Hôtel de Ville) de 10h à 17h



SAMEDI 13 AVRIL

Parc Longchamp (4e) de 10h à 17h

Parc Borély (8e) de 10h à 17h

Parc Bougainville (3e) de 12h à 17h



Au programme également.



VENDREDI 12 AVRIL DE 9H À 12H

Espace Bargemon / derrière l’Hôtel de Ville (2e)



COLLOQUE « POUR UNE FRANCE EN FORME » CONSACRÉ AU SPORT ET À LA SANTÉ



Avec, parmi les participants



– Hervé Liberman, président du Comité Régional Olympique et Sportif



– Stéphane Diagana, ancien athlète de haut niveau,

ambassadeur du collectif « Pour une France en forme ». .

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-13

Esplanade Villeneuve Bargemon (près de l'Hôtel de Ville), Parc Longchamp (4e) , Parc Borély (8e), Parc Bougainville (3e)

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

