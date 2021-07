Paris Paris Plages Rives de Seine Paris Les Jeux Géants – Rives de Seine Paris Plages Rives de Seine Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les Jeux Géants – Rives de Seine Paris Plages Rives de Seine, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 10 juillet au 22 août 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 11h à 18h

gratuit

Prêts de jeux de société grand format pour petits et grands. Venez vous amuser avec des jeux de société grand format. Une pièce d’identité sera demandée pour retirer les pions et dés (Prêt de 30mn) Tous les Jours de 11h à 18h – Derniers prêts à 17h30 – Prêt de 30mn – Rendez-vous au Square de l’Hôtel de Ville TOUT PARIS PLAGES Animations -> Loisirs / Jeux Paris Plages Rives de Seine square de l’Hôtel de Ville Paris 75001

7 : Pont Marie (237m) 1, 11 : Hôtel de Ville (369m)

Date complète :

Jean-Baptiste Gurliat/Ville de Paris

