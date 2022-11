Les jeux du vendredi

Les jeux du vendredi



2022-05-18 – 2022-05-18 Les jeux du vendredi (tarot, bridge, echec, belote…../jeux de société chaque vendredi de 20h à 23h30 à la salle de la tranche et local de Familles Rurales.

Adhésion annuelle : 8€ (individuel) / 12€ (famille) possibilité de venir à 3 soirées avant d’adhérer +33 6 50 55 98 47 http://tarotetloisirsstmeen.wordpress.com/ dernière mise à jour : 2022-06-21 par

