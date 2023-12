Les jeux du vendredi Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Jouons ensemble tout en partageant un thé ou un café ! Jeux de lettres, de culture générale, de mémoire, de rapidité, de cartes ou de plateaux… Il y en aura pour tous les goûts ! vendredis 12 janvier, 9 février, 15 mars, 5 avril, 3 mai et 14 juin, de 15h à 17h adultes sur inscription Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

