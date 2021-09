Le Bourget Musée de l'Air et de l'Espace Le Bourget, Val-d'Oise Les jeux du monde, de l’association Kaloumba Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget Catégories d’évènement: Le Bourget

Profitez d’un moment de détente avec l’association Kaloumba, qui vous présente des jeux traditionnels du monde entier où petits et grands trouveront plaisir à se défier ou à coopérer pour empocher la victoire. Engagée dans une démarche écologique, l’association reproduit ses jeux en utilisant seulement du bois recyclé. Un savoir-faire manuel dont la mise en valeur trouve tout son sens à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. **Lieu** : Hall Entre-deux-guerres **Durée** : en continu **Horaires** : 11h-17h **Recommandation d’âge** : tous publics **Accessibilité** : personnes à mobilité réduite, déficients auditifs Découvrez des jeux traditionnels du monde entier, reproduits en bois recyclé, avec l’association Kaloumba ! Musée de l’Air et de l’Espace Aéroport de Paris – Le Bourget 93350 Le Bourget Le Bourget Val-d’Oise

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T17:00:00

