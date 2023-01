Les jeux du jeudi ! Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’Évènement: île de France

Les jeux du jeudi ! Bibliothèque Saint-Eloi

Le jeudi 11 mai 2023

Le jeudi 13 avril 2023

Le jeudi 09 mars 2023

Le jeudi 09 février 2023

Un nouveau rendez-vous régulier à la bibliothèque, autour des jeux de société. Chaque 2ème jeudi du mois, à 14h30 ! Jeudi 9 février : TRIVIAL PURSUIT tester sa culture générale Jeudi 9 mars : TABOO faire deviner des mots sans en prononcer d’autres Jeudi 13 avril : TIME’S UP ! faire deviner des personnages avec mots ou des mimes Jeudi 11 mai : BELOTE / RAMI prendre les cartes en main Jeudi 8 juin : SHABADA retrouver des chansons à partir d’un mot tout public entrée libre dans la limite des places disponibles Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

