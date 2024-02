Les Jeux du Carnaval à Sully Sully, samedi 24 février 2024.

Les Jeux du Carnaval à Sully Sully Saône-et-Loire

Petits et grands, venez aider nos équipes à concevoir de jolis masques à l’orangerie. Nous en profiterons pour vous apprendre quelques pas de danse et jouer tous ensemble, pour fêter Carnaval, avant que ne sonne l’heure du goûter.

C’est Carnaval, fouillez dans les malles au grenier et venez déguisés !

Réservation indispensable EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 13:30:00

fin : 2024-03-01

Château de Sully

Sully 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté info@chateaudesully.com

L’événement Les Jeux du Carnaval à Sully Sully a été mis à jour le 2024-01-30 par Mission Tourisme Département 71