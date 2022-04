Les Jeux-di Apréo-mix au Larmont Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Les Jeux-di Apréo-mix au Larmont Pontarlier, 16 juin 2022, Pontarlier. Les Jeux-di Apréo-mix au Larmont Route du Larmont Restaurant Les Papillons Pontarlier

2022-06-16 – 2022-06-16 Route du Larmont Restaurant Les Papillons

Pontarlier Doubs EUR 0 0 Organisé par le restaurant Les Papillons – L’Auberge du Larmont.

Tous les jeudis de l’été, profitez d’un moment de détente sur la terrasse du Larmont : se succèderont chaque semaine les meilleurs DJs de la région, pendant l’apéro, ou pendant votre repas.

En famille, entre amis, entre collègues etc… profitez également de ce moment festif pour découvrir nos nouveaux jeux de comptoir en bois Made in France ! Rires, détente, danse, découverte, le jeudi tout est permis au Larmont ! contact@restaurant-lespapillons.fr +33 3 81 38 37 69 http://www.restaurant-lespapillons.fr/ Organisé par le restaurant Les Papillons – L’Auberge du Larmont.

Tous les jeudis de l’été, profitez d’un moment de détente sur la terrasse du Larmont : se succèderont chaque semaine les meilleurs DJs de la région, pendant l’apéro, ou pendant votre repas.

En famille, entre amis, entre collègues etc… profitez également de ce moment festif pour découvrir nos nouveaux jeux de comptoir en bois Made in France ! Rires, détente, danse, découverte, le jeudi tout est permis au Larmont ! Route du Larmont Restaurant Les Papillons Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Route du Larmont Restaurant Les Papillons Ville Pontarlier lieuville Route du Larmont Restaurant Les Papillons Pontarlier Departement Doubs

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/

Les Jeux-di Apréo-mix au Larmont Pontarlier 2022-06-16 was last modified: by Les Jeux-di Apréo-mix au Larmont Pontarlier Pontarlier 16 juin 2022 Doubs Pontarlier

Pontarlier Doubs