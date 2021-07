Saint-Étienne Saint-Étienne Loire, Saint-Étienne Les jeux de Tokyo sur écrant géant à St Etienne Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Les jeux de Tokyo sur écrant géant à St Etienne Saint-Étienne, 5 août 2021, Saint-Étienne. Les jeux de Tokyo sur écrant géant à St Etienne 2021-08-05 – 2021-08-07 bd Franchet d’Esperey Parc Couriot – Musée de la mine

Saint-Étienne Loire Retransmission des épreuves, jeux pour toute la famille, animations sportives, exposition “En route vers paris 2024”, démonstrations et initiations aux nouveaux sports olympiques… https://www.saint-etienne-metropole.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-28 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Saint-Étienne Adresse bd Franchet d'Esperey Parc Couriot - Musée de la mine Ville Saint-Étienne lieuville 45.43844#4.37593