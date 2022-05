Les jeux de déduction de 12 à 16 ans La Sauvetat-du-Dropt La Sauvetat-du-Dropt Catégories d’évènement: La Sauvetat-du-Dropt

Lot-et-Garonne

Les jeux de déduction de 12 à 16 ans La Sauvetat-du-Dropt, 25 mai 2022, La Sauvetat-du-Dropt. Les jeux de déduction de 12 à 16 ans La Sauvetat-du-Dropt

2022-05-25 18:30:00 – 2022-05-25 20:30:00

La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne La Sauvetat-du-Dropt EUR Qu’est-ce que la déduction ? C’est un échange autour des similitudes et des différences avec lecture et compréhension des règles, mise en place du jeu. Profitez de chouettes moments de partage ludique autour de jeux ! Pensez à vous inscrire, c’est sur réservation. Qu’est-ce que la déduction ? C’est un échange autour des similitudes et des différences avec lecture et compréhension des règles, mise en place du jeu. Profitez de chouettes moments de partage ludique autour de jeux ! Pensez à vous inscrire, c’est sur réservation. +33 6 31 39 40 35 Qu’est-ce que la déduction ? C’est un échange autour des similitudes et des différences avec lecture et compréhension des règles, mise en place du jeu. Profitez de chouettes moments de partage ludique autour de jeux ! Pensez à vous inscrire, c’est sur réservation. ©accordons-nous

La Sauvetat-du-Dropt

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: La Sauvetat-du-Dropt, Lot-et-Garonne Autres Lieu La Sauvetat-du-Dropt Adresse Ville La Sauvetat-du-Dropt lieuville La Sauvetat-du-Dropt Departement Lot-et-Garonne

La Sauvetat-du-Dropt La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-sauvetat-du-dropt/

Les jeux de déduction de 12 à 16 ans La Sauvetat-du-Dropt 2022-05-25 was last modified: by Les jeux de déduction de 12 à 16 ans La Sauvetat-du-Dropt La Sauvetat-du-Dropt 25 mai 2022 La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne