Gratuit : non La première édition des Jeux de Bretagne aura lieu à Nantes du 1er au 10 juillet 2022. Sous le signe de l’audace et de la bonne humeur, les compétitions sportives (palet, tir à la corde, lancer de botte de paille, football gaélique…) seront associées à des temps culturels (concerts, festoù-noz, conférences…). De nombreuses initiations, démonstrations et compétitions sportives.Les événements phares de cette première édition :- Les Foulées de Bretagne le 3 juillet 2022 : un trail de 13,5 km qui partira du centre-ville de Nantes au son des bagadoù et des cercles celtiques !- Le fest-noz au Château des Ducs de Bretagne le samedi 9 juillet avec Annie Ebrel et Nolùen Le Buhé, le duo Pichard Vincendeau et la Kreiz Breizh Akademi #8.- Un karaoke en breton ! De Georges Brassens à Storlok, de Manu Chao à Angèle et de Jean-Luc Roudaut à Abba redécouvrez vos artistes préférés sous un nouvel angle ! Découvrez le programme complet Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000 Les Jeux de Bretagne

