Les jeux de Berlin 1936, le sport comme arme Quinéville, lundi 1 avril 2024.

Les jeux de Berlin 1936, le sport comme arme Quinéville Manche

Vendredi

A l’occasion du 80ème anniversaire du débarquement en juin 2024, et des jeux olympiques à Paris en août 2024, le World War II Museum vous propose une exposition originale autour des Jeux de Berlin en 1936. Vous pourrez découvrir, grâce à de nombreux panneaux et objets authentiques, l’histoire de ces jeux controversés, et l’incroyable destin de plusieurs athlètes ayant défié le fascisme bien avant les débuts du conflit.

Evènement est labellisé 80e anniversaire du débarquement, ainsi que Olympiade culturelle par Paris 2024.

A l’occasion du 80ème anniversaire du débarquement en juin 2024, et des jeux olympiques à Paris en août 2024, le World War II Museum vous propose une exposition originale autour des Jeux de Berlin en 1936. Vous pourrez découvrir, grâce à de nombreux panneaux et objets authentiques, l’histoire de ces jeux controversés, et l’incroyable destin de plusieurs athlètes ayant défié le fascisme bien avant les débuts du conflit.

Evènement est labellisé 80e anniversaire du débarquement, ainsi que Olympiade culturelle par Paris 2024. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 10:00:00

fin : 2024-11-17 18:00:00

18 Avenue de la Plage

Quinéville 50310 Manche Normandie memorial.quineville@wanadoo.fr

L’événement Les jeux de Berlin 1936, le sport comme arme Quinéville a été mis à jour le 2024-02-04 par OT Cotentin