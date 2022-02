Les Jeunes pousses en concert Le Frigo Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Les Jeunes pousses en concert Le Frigo, 13 mars 2022, Albi. Les Jeunes pousses en concert

Le Frigo, le dimanche 13 mars à 16:30 Agnès Trillot, issue d’une famille albigeoise de musiciens, professeure de piano accompagnée de quelques uns de ses élèves viendra partager avec le public son goût pour la musique. Le Frigo 9, rue Bonne Cambe Albi Albi Tarn

2022-03-13T16:30:00 2022-03-13T18:30:00

Albi Tarn