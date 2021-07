Les jeunes mènent l’enquête au palais de justice ! Palais de Justice, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Orléans.

Le fameux cambrioleur, surnommé « Le Corbeau », a de nouveau fait parler de lui, dérobant cette fois-ci des bijoux et des pierres précieuses lors d’une vente aux enchères. Suite à ce cambriolage, le Corbeau a disparu mais la rumeur dit qu’il aurait caché son butin dans un endroit où personne n’aurait l’idée d’aller le chercher. Billy, l’enquêteur en charge de cette affaire, pense que cet endroit pourrait être le Palais de Justice de la ville. Quelle meilleure cachette qu’un tribunal ? Il n’attend désormais plus que toi pour l’aider dans ses recherches afin d’identifier le Corbeau et peut-être retrouver son butin. Parcours ludique et pédagogique au fil duquel des « ateliers » seront proposés par des magistrats, greffiers, avocats… abordant divers sujets en lien avec la justice (les acteurs et les costumes judiciaires, l’audience, la peine…). À chaque étape, les enfants auront à résoudre une énigme ou à trouver un indice conformément aux indications contenues dans leur carnet d’enquête remis à l’arrivée.

Par groupes de 12 toutes les 20 minutes

Tu as entre 7 et 14 ans ? Alors viens enquêter (en famille) dans l’enceinte du tribunal. Au fil d’un parcours ludique, tu découvriras le fonctionnement de la justice et tu devras résoudre des énigmes.

Palais de Justice 44 rue de la Bretonnerie 45000 Orléans Orléans Loiret



